ABD vize ücretine büyük zam

1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) seyahat etmek milyonlarca insan için çok daha pahalı hale gelecek.

ABD VİZE ÜCRETİNE BÜYÜK ZAM

ABD, B1/B2 turist vizesi ücretlerine yüzde 135 oranında zam yaparak başvuru ücretini 185 dolardan 435 dolara yükseltti. Öğrenci ve değişim programı vizeleri (F, J, M) ile çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) gibi pek çok kategori de ek ücret artışından etkilenecek. Ancak Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki ülke vatandaşları bu ek ücretten muaf tutulurken, ESTA başvuru ücretleri de artırıldı.

TURİZM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ ENDİŞELİ

Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) açıklamasına göre, bu yeni ücretlendirme yıllık 2,7 milyar dolarlık ek gelir sağlamayı hedefliyor. Öte yandan turizm sektörü temsilcileri, yüksek vize ücretlerinin ABD turizm gelirlerinde 29 milyar dolara varan kayıplara yol açabileceği endişesini taşıyor.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 60'A VARAN GERİLEME

2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar öncesinde uluslararası ziyaretçi sayısında yaşanacak düşüş, ABD'nin global etkinliklerdeki rekabet gücünü zayıflatabilir. 2025 yılı itibarıyla ABD'ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6'lık bir azalma yaşanırken, bazı ülkelerden yapılan rezervasyonlar yüzde 40-60 oranında geriledi.

DÜNYANIN EN PAHALI VİZELERİNDEN BİRİ OLACAK

Bu gelişmelerle ABD vize ücretleri dünyadaki en pahalı kategorilere girmiş oldu. Uzmanlar, artan maliyetlerin ABD'nin Çin gibi turizmde önemli rakip ülkeler karşısındaki çekiciliğini azaltabileceğine dikkat çekiyor.