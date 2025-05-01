İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

ABD ve Ukrayna Arasında Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Hızla Yürürlüğe Girecek

ABD ve Ukrayna Arasında Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Hızla Yürürlüğe Girecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasının hızla uygulanmaya başlayacağını duyurdu. İç güvenlik danışmanı Stephen Miller, süreçteki amacın savaşı sona erdirmek olduğunu vurguladı.

BEYAZ Saray, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşması konusunda hızlı hareket edip anlaşmanın bir an önce uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile Ukrayna arasında imzalanan nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin konuşan Miller, "Sadece bu maden anlaşmasında değil, Başkan'ın ortaya koyduğu tüm maden anlaşmalarında son sürat ilerleyeceğiz. Ukrayna ile yapılan bu anlaşmayla ilgili olarak, elimizden geldiğince hızlı hareket edip anlaşmayı işler hale getireceğiz" dedi. Miller açıklamasında, Trump yönetiminin bu süreçteki temel amacının savaşı sona erdirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.