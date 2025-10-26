ABD ve Çin Arasında 'Ön Çerçeve Anlaşma' Sağlandı

ABD ve Çin heyetleri, Malezya'da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından 'ön çerçeve anlaşmaya' vardıklarını bildirdi.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Chenggang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlediği basın toplantısında, iki ülke heyetlerinin, görüşmelerin ardından tarifeler konusunda 'ön mutabakata' vardıklarını, çerçeve anlaşmanın iki ülkenin iç onayına sunulacağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise tarafların dün gece ve bu sabah yürütülen yoğun müzakereler sonunda detaylarını iki ülke liderlerinin gözden geçirip karar verebileceği bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını kaydetti.