ABD, Ukrayna'ya 179,1 Milyon Dolarlık Patriot Sistemleri Desteği Onayladı

Abd Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya tahmini maliyeti 179,1 milyon dolar olan Patriot hava savunma sistemleri için sürdürülebilirlik desteği ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin mevcut Patriot hava savunma sistemlerinin bakım, onarım ve idamesi için gerekli ekipman ve hizmetleri talep ettiği bildirildi. Söz konusu satışın toplam tahmini maliyetinin 179,1 milyon dolar olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre satış; yedek parçalar, bakım ve destek ekipmanları, yazılım ve güncellemeler, sistem modifikasyon kitleri, iletişim teçhizatı, test cihazları, entegrasyon ve onarım hizmetleri, eğitim, mühendislik ve lojistik desteğin yanı sıra teknik doküman ve yayınları da kapsıyor.

Söz konusu satışın, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma ve bölgesel güvenlik görevlerini yerine getirme kapasitesini artıracağı belirtilirken, bunun bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.