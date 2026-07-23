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ABD Temsilciler Meclisi, 1,15 trilyon dolarlık 2027 savunma bütçesini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 1,15 trilyon dolarlık 2027 savunma bütçesini onayladı
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ABD Temsilciler Meclisi, 1,15 trilyon dolarlık 2027 savunma bütçesini onaylayarak Senato'ya gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, 1,15 trilyon dolarlık 2027 savunma bütçesini onaylayarak Senato'ya gönderdiği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi, 1,15 trilyon dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2027 savunma bütçesini onaylayarak Senato'ya gönderdi. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 216 'evet' oyu, 212 'hayır' oyu kullanıldı. 2027 savunma bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da oylanacak ve burada da kabul edilmesi durumunda imzalanarak yasalaşması için Başkan Donald Trump'a sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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