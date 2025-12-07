ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth: Trump, ülkesinin çıkarlarını korumak için güç kullanmaya hazır

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Başkan Donald Trump, ülkesinin çıkarlarını korumak için güç kullanmaya hazır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, California'da düzenlenen Ronald Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuştu. Hegseth konuşmasında, Başkan Donald Trump'ın, ülke çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü kararlı askeri adımları atacağını belirterek, "Yeryüzündeki hiçbir ülke bundan bir an bile şüphe duymasın" ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD ve Çin ilişkileri ile ilgili de açıklama yaparak, Trump'ın liderliği sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'nın, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile gerilimi düşürmeyi amaçlayan daha geniş bir askeri iletişim ağı sağlamaya kararlı olduğunu aktaran Hegseth, "Başkan Trump ve bu yönetim istikrarlı bir barış, adil ticaret ve saygılı ilişkiler istiyor" diye konuştu.