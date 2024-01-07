ABD Savaş Gemisi Husilere Ait İnsansız Hava Aracını Düşürdü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de görev yapan USS Laboon savaş gemisinin Husilerin bulunduğu bölgeden gönderilen insansız hava aracını havada imha ettiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "6 Ocak günü, yerel saatle 09.30 sularında, Yemen'in İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerinden fırlatılan bir insansız hava aracı, USS Laboon tarafından meşru müdafaa kapsamında Güney Kızıldeniz'in uluslararası sularında, çok sayıda ticari geminin yakınında düşürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmemiştir" denildi.