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ABD'li futbolcu Washington'da araba soygununda vuruldu

Dünya Haberleri

ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da forma giyen Brian Robinson Jr., başkent Washington'da arabası çalınmaya çalışılırken silahla vurularak yaralandı.

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Robinson Jr. kentin kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.
Açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.
Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya

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