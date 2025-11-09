Haberler

ABD Hükümetinin Kapalı Olması Uçuşları Etkiledi

ABD Hükümetinin Kapalı Olması Uçuşları Etkiledi
Güncelleme:
ABD'de hükümetin 39 gündür kapalı olması nedeniyle bu hafta sonu 1700'den fazla uçuş iptal edildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava yolu firmalarının iç hat uçuşlarını yüzde 4 oranında azaltacağını ve ilerleyen günlerde iptallerin artabileceğini duyurdu.

ABD'de hükümetin 39 gündür kapalı olması nedeniyle ülkede bu hafta sonu 1700'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

ABD basını, hava yolu şirketlerinin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) talimatıyla 7 Kasım'dan 9 Kasım'a kadar yapılması planlanan 1700'den fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu. FAA'nın son açıklamasına göre hava yolu firmaları, en yoğun 40 havalimanından yapılan iç hat uçuşlarını dünden itibaren yüzde 4 oranında azaltarak çok sayıda uçuşu iptal etti.

FAA, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi halinde hava yolu firmalarının 11 Kasım'da uçuşlarının yüzde 6'sını, 13 Kasım'da yüzde 8'ini ve 14 Kasım'da ise yüzde 10'unu iptal etmek durumunda kalacaklarını açıkladı.

Haberler.com
