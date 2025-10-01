Haberler

ABD Federal Hükümeti Sözleşme Sağlanamadığı İçin Kapandı

ABD Federal Hükümeti Sözleşme Sağlanamadığı İçin Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle ABD federal hükümeti, geçici bütçe tasarısının onaylanamaması sonucunda resmen kapandı. 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasıyla birlikte, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu.

ABD'de federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı.

ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı. Yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı. Yerel saatle gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD federal hükümeti resmi olarak kapandı. Kongre geçici bütçe konusunda adım atana kadar federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi! İsrail dronları adım adım takip ediyor

Gazze filosu riskli bölgeye girdi! Teknelerin üzerinde dronlar uçuyor
ABD'de bütçe anlaşmazlığı! Federal hükümet kapandı

ABD'de hükümet kapandı! Kriz büyüdü, piyasalar allak bullak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.