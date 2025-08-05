ABD'den Vize Başvurularında Yeni Teminat Uygulaması

ABD'den Vize Başvurularında Yeni Teminat Uygulaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı, iş ve turist vizesi başvurularında bazı ülkelerden gelen adaylardan 15 bin dolara kadar teminat talep edecek. Bu düzenlemenin amacı, vize başvurusunda bulunanların mali yükümlülüklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın, iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar 'teminat' talep edeceği bir düzenleme hazırladığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor. Bugün yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar 'teminat' yatırmalarını isteyecek.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği bugün açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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