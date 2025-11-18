ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara 'hızlandırılmış vize'

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı Amerikalı yetkililerle birlikte Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında FIFA PASS adını verdikleri vize uygulamasını duyurdu.

Trump, ilgili kurumların ortak çalışması ve Dışişleri Bakanlığının yoğun çabaları sonucunda hayata geçirilen sistem sayesinde, FIFA'nın resmi kaynaklarından bilet alanların "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" üzerinden daha hızlı şekilde vize başvurusu yapabileceğini açıkladı. Bu uygulama, henüz ABD vizesi bulunmayan taraftarların maçlar başlamadan önce başvurularını tamamlamasına olanak sağlayacak.

"HAYATTA BİR KERE YAŞANAN ONUR"

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın "hayatta bir kez yaşanabilecek bir onur" olduğunu söyleyen Trump, etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için ek tedbirler aldıklarını da vurguladı.

35 MİLYAR DOLARLIK DEV EKONOMİ

Trump, turnuvanın ABD ekonomisine yaklaşık 35 milyar dolar katkı sunmasının beklendiğini belirterek, özellikle birçok şehirde hizmet verecek küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu ekonomik hareketlilikten önemli ölçüde yararlanacağını ifade etti.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak organizasyonuyla 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuralar 5 Aralık'ta ABD'nin başkenti Washington'daki Kennedy Center'da çekilecek.

Karşılaşmaların büyük çoğunluğu 11 ABD şehrinde oynanacak.Turnuvanın kazananı ise New Jersey'de Met Life Stadyumundaki finalde belirlenecek.