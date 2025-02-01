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ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

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Amerika'da yaşayan Türk bir kadının market alışverişi sırasında çektiği videoda kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

ABD'de yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Amerika'daki ekonomik durumu mizahi bir dille ele almak isteyen kadının sözleri büyük tepki çekti.

"GÖRGÜSÜZLER, YAZIKLAR OLSUN"

"Burada ekonomi çok kötü, sakın gelmeyin. Et alamıyoruz" diyerek paket paket kıymayı alışveriş arabasına yükleyen kadının videosunun altına "Kendi ülkesi ve kendi milletiyle alay edenlere yazıklar olsun", "Görgüsüzler", "Böyle tipleri Amerika nasıl ülkeye kabul ediyor hiç anlamıyorum", "Düşmez kalkmaz bir Allah. O kibirli ellerine ve ağzına dikkat et", "Merak etme sınır dışı edinmen yakın" şeklinde yorumlar yapıldı.

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Gerçekler acıtır. En çok da iktidar yandaşlarını acıtır inşallah.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBen Deli çoşkun:

inşallah bu bayanı tutuklarlar türkiyeye geldiğinde restmen türkiyemizle dalga geçiyor

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