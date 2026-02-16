ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
ABD'nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından öldürüldü.
ABD'nin Rhode Island eyaletinde Pawtucket kentindeki Dennis M. Lynch Arena'da korku dolu anlar yaşandı. Lise buz hokeyi maçına silahlı saldırı düzenlendi.
SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, en az dört kişi de yaralandı. Polis, silahlı saldırganı da öldürerek etkisiz hale getirdi.
Yetkililer saldırının nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya