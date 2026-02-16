Haberler

ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Haber Videosunu İzle
ABD'de buz hokeyi maçına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Rhode Island eyaletinde buz hokeyi maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırgan da polis tarafından öldürüldü.

ABD'nin Rhode Island eyaletinde Pawtucket kentindeki Dennis M. Lynch Arena'da korku dolu anlar yaşandı. Lise buz hokeyi maçına silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, en az dört kişi de yaralandı. Polis, silahlı saldırganı da öldürerek etkisiz hale getirdi.

Yetkililer saldırının nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı

Yürek yakan buluşma! Şehit edilen oğlunun benzerini öptü, kokladı