Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadık

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinde anlaşma sağlanamadığını ve bunun bir gerileme olduğunu açıkladı. Kallas, Rusya'nın barış sürecindeki engellerinden bahsetti ve uluslararası hukuk ile insan hakları ihlalleri konusunda daha sıkı denetim ve yaptırımların uygulanacağını belirtti.

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girerken açıklamalarda bulunan Kallas, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketine ilişkin, "Maalesef 20'nci yaptırım paketinde anlaşmaya varamadık. Bu bir gerileme ve bugün vermek istemediğimiz bir mesajdı ancak çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Barışın önündeki engelin Ukrayna değil Rusya olduğunu belirten Kallas, "Avrupa'nın çıkarlarının ikincil hasar görmemesi için Rusya'dan ne beklediğimiz konusunda net olmalıyız: Sınırlara saygı, sabotajların sona ermesi, savaş tazminatlarının ödenmesi ve kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi. Bunlar uzak ihtimaller değil, temel şartlar olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik alınan diğer kısıtlamalara da değinen Kallas, "Gölge filolara karşı denetimi sıkılaştırıyoruz. Bugün Rusya'da insan hakları ihlallerine karışan daha fazla kişiye yaptırım uyguladık. Ayrıca Avrupa Birliği'ndeki Rus misyonunun mevcudunu en fazla 40 kişi olacak şekilde sınırlandırma kararı aldık. Yüz binlerce eski Rus askerini Schengen bölgesinin dışında tutmak için AB Komisyonu'yla birlikte çalışıyoruz. Savaş suçlularının ve sabotajcıların sokaklarımızda dolaşmasını istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kallas, Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması nedeniyle Ukrayna enerji fonuna yapılan katkıları geçen yıl iki katına çıkararak 1,85 milyar avroya yükselttiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

Tam Çin işkencesi! Öldürülen iş adamına yaptıkları inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Darbedilen 14 aylık bebeğin kafatası çatladı! Görüntüler ortaya çıktı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı

6 ay önce evlenen genç çiftin hayalleri yarım kaldı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı