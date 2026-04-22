AB'nin Ukrayna'ya 90 Milyar Avroluk Kredisine Ön Onay

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 90 milyar euroluk kredi paketi, üye ülkelerin büyükelçileri tarafından ön onay aldı. Macaristan da Druzhba Petrol Boru Hattı'nda akışın yeniden başlamasının ardından kredi paketine yönelik itirazını geri çekti. Nihai onayın yarın tamamlanması bekleniyor.

AB dönem başkanlığını yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kredi paketine ilişkin uzlaşının sağlandığını duyurdu. Açıklamada, "nihai kabul için Konsey'de yazılı prosedürün başlatılacağı" belirtildi.

Yetkililer, söz konusu yazılı prosedürün yarın öğleden sonra tamamlanmasının öngörüldüğünü, sürecin AB liderlerinin Kıbrıs'ta gerçekleştireceği toplantıyla aynı zamana denk geldiğini ifade etti.

Aynı kapsamda, Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin de ön onay aldığı bildirildi. Bu gelişme, günün erken saatlerinde karşı yönde açıklama yapan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ifadeleriyle çelişti.

Macaristan, kredi paketine yönelik itirazını geri çekti

Öte yandan Batı medyasında yer alan haberlere göre, Druzhba Petrol Boru Hattı'nda akışın yeniden başlamasının ardından Macaristan, kredi paketine yönelik itirazını geri çekti.

Çekya merkezli televizyon kanalı CT24 ise krediye ilişkin onay sürecinin son aşamaya girdiğini bildirdi. Resmi doğrulamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
