AB Konseyi, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı

AB Konseyi, Suriye'ye Yaptırımları Kaldırdı
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Avrupa Birliği, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldıran düzenlemeleri kabul etti. Yaptırımlar, güvenlik gerekçeleri dışında, ülkenin ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla sona erdirildi.

AB Konseyi, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldıran yasal düzenlemeleri kabul ettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldıran yasal düzenlemelerin kabul edildiği duyuruldu. Konseyin onayladığı düzenlemeler, güvenlik gerekçelerine dayanan yaptırımlar hariç olmak üzere, Suriye ekonomisini hedef alan kısıtlamaların sona erdirilmesini kapsıyor.

Açıklamada, yaptırım listesinden 24 kuruluşun çıkarıldığı ve bu kuruluşlar arasında Suriye Merkez Bankası gibi bankaların, petrol üretimi ve arıtma, pamuk ve telekomünikasyon gibi Suriye'nin ekonomik toparlanması için kilit sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile medya ve televizyon kuruluşların yer aldığı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin, "Bu tarihi dönemde, AB'nin Suriye'nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin arzularını karşılayacak bir siyasi geçişi desteklemesi için bu karar kesinlikle doğru bir adımdır. AB, son 14 yıldır Suriyelilerin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bugün AB, Suriye halkının birleşerek yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olacak bir ortak olarak taahhüdünü yeniden teyit ediyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Esad rejimiyle bağlantılı bireylere ve kuruluşlara yaptırımları içeren listelerin süresinin ise 1 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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