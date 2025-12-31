Haberler

Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve inşa sürecini görüştü

Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve inşa sürecini görüştü
Güncelleme:
Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede Ukrayna'nın güvenliği ve yeniden inşası konularını ele aldıklarını açıkladı. Katılım sürecinin tüm Avrupa için fayda sağladığını belirtti.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerin Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşası konularını görüştüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağını belirtti. Von der Leyen, "Bu aynı zamanda önemli bir güvenlik garantisidir. Katılım süreci yalnızca Birliğe katılan ülkeler için değil, tüm Avrupa için fayda sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini aktaran Von der Leyen, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını kaydetti.

