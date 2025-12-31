Avrupalı liderler, Ukrayna'ya destek ve inşa sürecini görüştü

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerin Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşası konularını görüştüğünü bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağını belirtti. Von der Leyen, "Bu aynı zamanda önemli bir güvenlik garantisidir. Katılım süreci yalnızca Birliğe katılan ülkeler için değil, tüm Avrupa için fayda sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini aktaran Von der Leyen, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını kaydetti.