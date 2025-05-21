AB, İsrail ile Ticari Anlaşmayı Gözden Geçirecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan 'Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçireceğini bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Kallas, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesiyle ilgili teklifine üye ülkelerin büyük çoğunluğunun destek verdiğini söyledi. Kallas açıklamasında, "Bu nedenle bu çalışmayı başlatacağız. Bu sırada insani yardım engelini kaldırmak İsrail'e kalmış" dedi.

2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, taraflar arasındaki siyasi diyalog ve ekonomik iş birliğinin hukuki çerçevesini oluşturuyor.