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AB Adalet Divanı'ndan Malta'nın Altın Pasaport uygulamasını iptal etmeye çalışıyor

AB Adalet Divanı'ndan Malta'nın Altın Pasaport uygulamasını iptal etmeye çalışıyor
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Avrupa Birliği Adalet Divanı, Malta'nın 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulamasının sona ermesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, vatandaşlık verilmesinin ticarileştirilmesine karşı çıkarak bu uygulamanın AB Anlaşmaları ile çeliştiğini belirtti.

AB'nin en üst mahkemesi, 29 Eylül 2022'de AB Komisyonu tarafından açılan davada Malta'nın altın pasaport dağıtma uygulamasını sonlandırması gerektiği yönünde karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Malta'nın 'altın pasaport' olarak bilinen 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulamasını sürdüremeyeceğine karar verdi. Gerekçeli karara göre mahkeme, 'bir üye devletin vatandaşı olma statüsünün ve dolayısıyla Birlik vatandaşlığının verilmesinin ticarileştirilmesi anlamına geldiğini ve bunun AB Anlaşmalarından kaynaklanan temel statü kavramıyla bağdaşmadığını' tespit etti.

Mahkeme, ödeme yapmanın vatandaşlık verilmesi için temel bir ölçüt oluşturmadığını belirtti. Böylece para karşılığı AB vatandaşı olmanın yolu hukuken kapatılmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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