Haberler

Münih Güvenlik Konferansı 13-15 Şubat'ta Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Münih, dünya liderlerinin katılacağı 62. Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Konferansta Avrupa güvenliği, NATO'nun geleceği ve transatlantik ilişkiler ele alınacak.

(MÜNİH) – Dünya liderlerinin katılacağı 62. Münih Güvenlik Konferansı 13-15 Şubat'ta yapılacak. Avrupa güvenliği, NATO'nun geleceği ve transatlantik ilişkiler konferansın kritik gündem maddeleri olacak.

Dünya Ekonomik Forumu'ndan sonra Avrupa'nın en önemli diplomasi buluşmalarından biri olan Münih Güvenlik Konferansı (MSC) 13-15 Şubat 2026 tarihlerinde Münih'teki Hotel Bayerischer Hof ve Rosewood Munih'te gerçekleştirilecek. Bu yıl 62'si düzenlenecek konferansın başkanlığını Wolfgang Ischinger yapacak.

62. Münih Güvenlik Konferansı'nda, Davos ile benzer konular öne çıkacak. Özellikle Avrupa'nın daha bağımsız ve ortak bir güvenlik-savunma politikası geliştirme çabaları ile NATO ve transatlantik ilişkilerin geleceği tartışmaların merkezinde yer alacak.

Konferansa, şu ana kadar yaklaşık 50 devlet ve hükümet başkanının katılımı kesinleşti. Avrupa ülkelerinin liderleri ile Almanya'dan Başbakan Friedrich Merz'in başkanlığında geniş bir hükümet delegasyonu konferansa katılacak.

Konferans, uzun süredir devam eden ittifakların sorgulandığı, uluslararası düzenin zayıfladığı ve dünya genelinde çatışmaların arttığı kritik bir dönemde düzenleniyor. Toplantılarda Avrupa güvenlik ve savunma politikası, transatlantik ilişkilerin geleceği, çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgesel çatışmalar ve teknolojik gelişmelerin güvenlik etkileri ele alınacak.

MSC Başkanı Wolfgang Ischinger, "MSC 2026, uluslararası güvenlik politikalarının en önemli konularını tartışmak için merkezi bir platform olacak. Washington ve Suudi Arabistan'daki ön toplantılarda alınan değerli bilgilerle stratejik tartışmalar derinleşecek ve iş birliği güçlendirilecek" dedi.

Konferans, "Munich Rule" adı verilen ilkeye göre yürütülecek; katılımcılar birbirleriyle etkileşimde bulunacak, sorulara açık olacak ve sahne dışında da görüş alışverişi yapacak.

MSC, yıllardır uluslararası güvenlik tartışmalarında kilit bir platform olarak kabul ediliyor ve 2026 toplantısı da küresel güvenlik gündemini şekillendirecek.

ABD heyetine bu yıl Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek. ABD heyeti içinde Kongre'den üst düzey temsilciler de yer alacak. Geçen yıl ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Münih'te yaptığı konuşmada Avrupa'yı demokrasi anlayışında eksik olmakla suçlamış ve Almanya iç politikasına müdahale niteliğinde, göç politikalarının sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu. Vance'in sert sözleri, hem izleyenlerde şaşkınlık yaratmış hem de uzun süre tartışılmıştı.

Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağcı popülist Almanya İçin Alternatif Parti (AfD),  Savunma ve Dışişleri Komisyonları'ndan üç üyesiyle Münih'te yer alacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay

Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım