Haberler

Dünyada 2025, kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu

Dünyada 2025, kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyada 2025 yılı, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerinde, küresel ortalama sıcaklık 14,97 derece olarak kaydedildi. Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 derece eşiği 2023-2025 döneminde aşıldı.

Dünyada 2025'in kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olduğu ve geçen yılki küresel ortalama yüzey sıcaklığının sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerine çıktığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayımlanan '2025 Küresel İklim Öne Çıkanlar' raporundaki verilere göre; 2025 yılında küresel ortalama sıcaklık 14,97 derece olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemi ortalamasının 0,59 derece üzerinde gerçekleşirken, sanayi öncesi dönem ortalamasının ise 1,47 derece üzerine çıktı. 2025 yılı; en sıcak yıl olan 2024'ten 0,13 derece, ikinci sıradaki 2023'ten ise sadece 0,01 derece daha serin geçerek tarihin en sıcak üçüncü yılı olarak tescillendi.

KRİTİK 1,5 DERECE EŞİĞİ AŞILDI

Raporun en önemli bulgularından biri Paris İklim Anlaşması'nın kritik sınırı olan 1,5 derece eşiğiyle ilgili oldu. 2023, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi seviyenin (1850-1900) 1,5 derece üzerine çıktığı bildirildi. Bu durum, üç yıllık bir periyodun 1,5 derece limitini aştığı ilk olay olarak kayıtlara geçti.

Küresel deniz yüzeyi sıcaklığı ortalaması ise 20,73 derece ile 2024 ve 2023'ün ardından üçüncü en yüksek seviyesine ulaştı. Bilim insanları, bu yüksek sıcaklıkların ana nedeninin atmosferdeki sera gazı birikimi ve El Nino gibi okyanus olayları olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA ORTALAMA 10,41 DERECE

Raporun bölgesel verilerine göre Avrupa için de 2025, en sıcak üçüncü yıl oldu. Avrupa genelinde ortalama sıcaklık 10,41 derece olarak ölçülürken, bu değerin 1991-2020 ortalamasının 1,17 derece üzerinde olduğu kaydedildi.

Antarktika'nın tarihinin en sıcak yılını yaşadığı, Arktik bölgesinin ise en sıcak ikinci yılını geçirdiği belirtilen raporda, kutup bölgelerindeki erimeye de dikkat çekildi.

YANGINLAR VE ISI STRESİ ARTTI

Aşırı sıcakların yıkıcı etkilerine de değinilen raporda, 2025 yılında küresel kara alanlarının yarısında 'güçlü ısı stresi' (hissedilen sıcaklığın 32 derece ve üzeri olması) yaşandığı bildirildi. Yüksek sıcaklıkların özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da şiddetli orman yangınlarına yol açtığı, bunun da hava kalitesini düşürerek karbon emisyonlarını artırdığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti