Dünya yıldızı ama utanması yok! Çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı

Saint-Etienne, Chelsea, Stoke City, Everton ve son olarak West Ham forması giyen Kurt Zouma'nın kedisine şiddet uyguladığı video büyük tepki çekti. Küçük çocuğunun gözü önünde kedisine vuran Zouma'nın o anları eğlenceli bir videoymuş gibi paylaşıldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Zouma, West Ham'da kadro dışı bırakıldı. Zouma tepkiler üzerine açıklama yaptı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Tepkiler üzerine özür mesajı paylaşan Zouma, "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm. Herkesi temin ederim ki kedimiz gayet iyi durumda ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyor ve el üstünde tutuluyor. Bir daha bu davranış olmayacak" dedi. Ancak sosyal medyada Zouma'ya karşı öfke dinmedi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Telegraph'taki habere göre; Kurt Zouma'ya kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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