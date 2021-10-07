Türk İHA'ların başarısı Rusya'nın uykularını kaçırdı: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik
Ukrayna'nın satın aldığı Türk İHA'ları Rusya'yı huzursuz etmeye devam ediyor. İHA'ların Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass'ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Rus basını, Moskova yönetiminin Bahar Kalkanı Harekatı'nda 23 Suriye tankını, 23 kundağı motorlu silahı ve 5 helikopteri imha eden Türk İHA'larına karşı herhangi bir çözüm üretemediğini yazdı.
Rus medyası, Moskova hükümetinin Ukrayna'nın satın aldığı Türk İha'larına karşı nasıl önlemler alacağına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Türk İHA'larının Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass'ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi. Analiz yazısında Rusya'nın İHA'lara karşı herhangi bir çözüm üretemediğinin altı çizildi.
Türk İHA'larının son yıllarda büyük bir devrim yaptığını belirten analiz yazısında, "İHA'lar konusunda Türkiye birdenbire pazarda ilk beşe girdi. Türkiye'nin muharebe sahasında gösterdiği başarı ise inkar edilemez" ifadeleri kullanıldı:
"Türkler iki gün içinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdlib yakınlarında 23 Suriye tankını, 23 kundağı motorlu silahı, 5 helikopteri ve bir dizi Pantsir-C1 top-füze sistemini imha etti. Osa uçaksavar füze sistemi, Tor hava savunma sistemi ve Strela-10 sistemleri Türk İHA'larına karşı çaresiz kaldı"
Akıncı silahsız insansız hava araçlarının ( Siha ) MQ-9 Reaper İHA'sına benzediğini belirten Rus medyası, "Akıncı, muharebe sahasında Amerikalı mevkidaşını bile geride bırakıyor" yorumunda bulundu.