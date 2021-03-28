Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Evergreen isimli yük gemisi bütün dünyada şaşkınlık yaratırken Hollanda'yı ayağa kaldırdı. Hollanda'nın en büyük yetişkin ürünleri ve cinsel ilişki oyuncakları mağazası sahibi, tıkanıklık yüzünden kanalda bekleyen gemilerden birinde 20 konteyner dolusu yeni ürünün takıldığını duyurdu. Şirket yetkilisi "Bu durum çok tatsız oldu. Stoklarımız tükendiği için şu an ürünleri müşterilere tedarik edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en aktif ve kritik deniz yolu rotalarından Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık ve kaos sürüyor. Kanalın güneyinde 5 günden fazla bir süredir karaya oturan 400 metre uzunluğundaki Evergreen'i kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en yoğun deniz yolu rotalarından biri olan Süveyş Kanalı'ndaki kaza ve tıkanıklık ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yetkililer gemiyi kurtarmak için çalışmalara devam edildiğini açıklarken çalışmalar kapsamında bu güne kadar 27.000 metreküpten fazla kumun kazıldığı ve suyun 18 metre derinine erişildiği belirtildi.

321 GEMİ BEKLEMEDE

Kanalda transit seyrederek yüklerini daha hızlı ulaştırmak isteyen gemiler, konteynırlar ve şilepler adeta sıra olurken 321 deniz aracının da suda beklediği belirtildi. Covid-19 dolayısıyla halihazırda zorlanan taşımacılık sektörüne bu yaşanan kazanın faturasının artması ve dünya çapında bir nakliye krizi yaratması bekleniyor.

Öte yandan Süveyş Kanalı'ndaki sıkışıklık dolayısıyla bekleyen yüzlerce gemi ve konteynerler en çok Hollanda'yı öfkelendirdi. Evergreen'in karaya oturmasıyla birlikte geçiş yapamayan gemilerden birinin Hollanda'nın en büyük yetişkin ürünleri satan cinsel ilişki oyuncağı şirketinin siparişlerini taşıdığı ortaya çıktı.

"20 KONTEYNER DOLUSU ÜRÜN VARDI"

Bir gemideki 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağının Hollanda'ya ulaşımının erteleneceğini açıklayan EDC Retail isimli şirket yetkilileri, "Bu durum çok tatsız oldu. Stoklarımız tükendiği için şu an ürünleri müşterilere tedarik edemiyoruz. Milyonlarca euro kaybımız var" açıklamasını yaptı.

Noel, yeni yıl ve Sevgililer Günü ile birlikte satışlarında ciddi bir artış yaşandığını belirten EDC Retail'in CEO'su Evertine Magerman, Hollanda televizyonu RTV Noord'a konuştu. Magerman, "20 konteynerdan fazla ürün vardı. Tedarik zinciri toparlanana kadar bize darbe vuracak bu durum" dedi.