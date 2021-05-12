Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı
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Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Milli sporcu Şahika Ercümen, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nın ilk gününde Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nın ilk gününde Türkiye rekoru kırdı.

Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma süresince 1 rekor daha kırmayı hedeflediğini belirterek, şunları söyledi:

"Salgından dolayı uzun süredir yarışmalar iptal ediliyordu. Ben de istediğim antrenmanları yapamamıştım. 2021 yaz sezonuna hazırlık için Mısır'ın Dahab bölgesine geldim ancak kapanmadan dolayı dalışlar yasaklandı ve çalışmalar durdu. Buraya yakın bir bölge olan Sharm El Sheikh'de Dünya Kupası vardı fakat ben en son 2 sene önce yarışabilmiştim ve yarışmaya kendimi hazır hissetmiyordum. Yarışanlara özel izinle dalma hakkı verildi durum böyle olunca dalabilmek için kendimi Dünya Kupası'nda yarışırken buldum. Bu şartlarda elimden gelenin en iyisini yapabilmek için daldım. İyki de katılmışım, bugün Türkiye Rekoru kırdık.

Benim hedefim bu sene Dünya Rekoru kırmak olduğu için hedeflerim daha büyük. Yarışma boyunca da derecelerimi geliştirmek istiyorum. Ne kadar antrenmansız olsam da sezona güzel bir başlangıç yaptığım için mutluyum."

Dünya Serbest Dalış Kupası 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı
Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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