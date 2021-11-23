Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü

Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren ve bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla sabah 05.20'de Cakarta'dan İstanbul'a geldi. Ak Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile beraber yurda dönen şampiyon motosikletçiyi İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda ailesi ve sevenleri çiçeklerle karşıladı.

HAYALİM OLAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIM

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rüzgar Razgatlıoğlu, "İnanılmaz bir duygu, anlatamıyorum bu duyguyu. Çünkü hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu aldık. Bu kupayı alıp ülkemize geldik ve gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Tabi ki bizim için çok kolay bir sezon olmadı. Herkes elinden geleni yaptı, en iyisi için çabaladık, çalıştık. Sağolsun Kenan ağabey bizimle beraber antrenmanlarda oldu ve her yarışımızda bizi yalnız bırakmadı. Biz de onun verdiği emeğin karşılığını verdik, dünya şampiyonu olduk. Bu bir Türk için ilk oldu. Çok mutluyum. Ülkemde de böyle karşılanmak gurur verici" dedi.

TOPRAK HEP ZİRVEDE KALACAK