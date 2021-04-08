Dünya şampiyonu Semih Saygıner'i yenip çeyrek finale çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya şampiyonu Semih Saygıner'i yenip çeyrek finale çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya şampiyonu Semih Saygıner'i yenip çeyrek finale çıktı

Antalya'da devam eden 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonasında ilk 16 müsabakalarında Semih Saygıner ile karşılaşan Hemşinspor sporcusu Ömer Karakurt, Dünya Şampiyonu Saygıner'i 40-38 skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Antalya'da devam eden 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonasında ilk 16 müsabakalarında Semih Saygıner ile karşılaşan Hemşinspor sporcusu Ömer Karakurt, Dünya Şampiyonu Saygıner'i 40-38 skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Daha önce küçük masa Avrupa Bilardo şampiyonluğunu kazanmış olan ve takım arkadaşı Serdal Baş ile Hemşinspor'a Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandıran Ömer Karakurt, Milli Takım'a girebilmek için mücadele ediyor.

Ömer Karakurt'un Uluslararası başarıları şu şekilde:

"2019 Küçük Masa Avrupa Şampiyonu, 2019 Küçük Masa Kulüpler Hemşinspor Avrupa ikincisi, 2015 Küçük Masa Avrupa üçüncüsü, 2013 Gençler Avrupa Şampiyonu, 2012 Gençler Dünya ikinciliği, 2012 Gençler Avrupa ikinciliği, 2011 Gençler Avrupa üçüncülüğü, 2010 Gençler Avrupa üçüncülüğü." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Dilan Çıtak Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ümit Öztürk Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya şampiyonu Semih Saygıner'i yenip çeyrek finale çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:25:08. #1.16#
title