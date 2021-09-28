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Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Haberler | Spor

- Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olan milli yüzücü Derin Toparlak, yurda döndü.

- Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü

İSTANBUL - Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olan milli yüzücü Derin Toparlak, yurda döndü. Milli sporcu, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Kolombiya'nın Santa Marta kentinde 23-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olan milli yüzücü Derin Toparlak, yurda döndü. Saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na inen milli sporcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı. Şampiyonadan altın madalyayla dönen milli yüzücü Derin Toparlak, yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Bir hayalim daha gerçek oldu"

Elde ettiği başarıya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan milli yüzücü Derin Toparlak, "Çok mutluyum. Kazanmanın vermiş olduğu mutluluk ve kimseyi yarı yolda bırakmadığım için de çok sevinçliyim. Bir hayalim daha gerçek oldu. Yarış güzel geçti. Tabii ki Kolombiya gibi uzak bir yere gitmek bizim için zordu. 5 bin metre çok uzun ve zor bir mesafe ve gerçekten zorlu bir yarış. Olumsuzluklara rağmen her şey yolunda gitti ve başardık. Bundan sonrasında seneye dünya şampiyonası hedefim var" dedi.

"Biz hep beraber olduğumuz için bu şampiyonluk geldi"

Milli sporcunun antrenörü Canberk Babaoğlu ise, "Çok uzun bir hazırlık süreci. Biz, Derin ile çalışmaya başlayalı 4 yıl oldu. Bunun daha da öncesi var. Bu sürecin şöyle de bir parçası var; bu süreçte sadece bir antrenör değil, aile, yöneticiler, ekip bizleri destekleyen herkes, hep beraber olduğumuz için bu şampiyonluk geldi. Bütün olduğumuzda gücümüz daha da artıyor. İnşallah daha çok başarıya koşacağız. Daha çok hedef ve hayallerimiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz, sizler de devam edin" diye konuştu.

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü

Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü
İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Spor Haberleri
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Haber: Dünya şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak yurda döndü - Haberler Spor
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