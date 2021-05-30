Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Esenboğa Havalimanı Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın havalimanından çıkışı Mehteran konseri ile karşılanması Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya çiçek takdimi Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya plaket takdimi İstiklal Marşı'nın...
Esenboğa Havalimanı
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın havalimanından çıkışı
Mehteran konseri ile karşılanması
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya çiçek takdimi
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya plaket takdimi
İstiklal Marşı'nın okunması
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın açıklamaları
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, yurda döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran