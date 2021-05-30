Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
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Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Spor

Esenboğa Havalimanı Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın havalimanından çıkışı Mehteran konseri ile karşılanması Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya çiçek takdimi Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya plaket takdimi İstiklal Marşı'nın...

Esenboğa Havalimanı

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın havalimanından çıkışı

Mehteran konseri ile karşılanması

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya çiçek takdimi

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya plaket takdimi

İstiklal Marşı'nın okunması

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'nın açıklamaları

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, yurda döndü.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşe Begüm Onbaşı için tebrik paylaşımı Açıklaması
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Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü - Haberler Spor
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