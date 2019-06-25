Dünya Şampiyonu Macar güreşçi Toth Marmaris'te tatilde

1979 ve 1981 yılında Dünya Şampiyonu Macar Güreşçi İstivan Toth kızı Monica Toth ile birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi önemli bir konuğu ağırlıyor. 1979, 1981 yılında Dünya Güreş Şampiyonu, 1980 yılında ise Olimpiyat ikincisi olan Macar güreşçi İstivan Toth ve kızı Monica Toth tatil için Marmaris'i tercih etti. Kent merkezinde bulunan bir otelde tatillerini geçiren 68 yaşındaki Toth ve kızına eski milli güreşçi ve öğretim görevlisi Ramazan Savranbaşı eşlik ediyor. Türkiye doğa harikası bir yer olduğunu belirten Toth,"Güreşmeyi bıraktıktan sonra, hakem olarak güreşle uğraşmaya devam etti. Birçok Türk güreşçiyle güreşmenin yanında, Türk güreşçilerin katıldığı maçlarda hakemlik yaptım. En çok Şeref Eroğlu ve Hamza Yerlikaya'nın maçlarını yönettim. Onlarla aynı minderde olduğum için mutlu oldum. Türk güreşçilerden Hüseyin Akbaş'ın hikayesi beni çok etkiledi. Ahmet Ayık'la da tanıştım. Ahmet Ayık'ın Türk güreşine büyük katkıları olmuştur. Türkler çok sevgi dolu insanlar. Mutfağınız çok harika. Türkiye'nin doğası çok harika burada çok rahat dinlenebiliyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman enerji topluyorum. Bazen yılda iki defa Türkiye'ye geliyorum."dedi. Toth ile uzun yıllardır dost olduğunu belirten Ramazan Savranbaşı ise, "yaklaşık kırk yıldır arkadaşız. Kendisi iyi bir güreşçi olduğu kadar çok iyi bir insan" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA