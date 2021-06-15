Dünya şampiyonu boksör Ordu'da kampa girecek
Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu'da hazırlanacak.
Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu'da hazırlanacak.
Olimpiyat oyunlarında madalya hedefleyen dünya şampiyonu boksör Sürmeneli, 16-29 Haziran 2021 tarihleri arasında Ordu'da kamp yapacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu'da gerçekleştirilecek kampta sporcuyu yetiştiren Teknik Direktör Cahit Süme görev alacak. Kamp, Durugöl Spor Tesisleri'nde yapılacak. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı