Dünya şampiyonu boksör Ordu'da kampa girecek
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Dünya şampiyonu boksör Ordu'da kampa girecek

Dünya şampiyonu boksör Ordu'da kampa girecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu'da hazırlanacak.

Dünya Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Ordu'da hazırlanacak.

Olimpiyat oyunlarında madalya hedefleyen dünya şampiyonu boksör Sürmeneli, 16-29 Haziran 2021 tarihleri arasında Ordu'da kamp yapacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu'da gerçekleştirilecek kampta sporcuyu yetiştiren Teknik Direktör Cahit Süme görev alacak. Kamp, Durugöl Spor Tesisleri'nde yapılacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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