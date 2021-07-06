Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama

Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Spor

İSTANBUL'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 87 kilogramda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Ahmet Talha Kacur, 77 kilogramda dünya 2'ncisi olan Kadir Kuş ve 55 kilogramda dünya 3'üncüsü olan Mustafa Baki, memleketleri Niğde'de davul ve...

İSTANBUL'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 87 kilogramda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Ahmet Talha Kacur, 77 kilogramda dünya 2'ncisi olan Kadir Kuş ve 55 kilogramda dünya 3'üncüsü olan Mustafa Baki, memleketleri Niğde'de davul ve zurnayla karşılandı.

Akşamüstü kente gelen başarılı sporcular, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na Niğdeli milli sporcuların damga vurduğunu kaydeden Ötgünlü, "Bu büyük başarı çocuklarımıza örnek olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı en güvenli kurumlardan en güvenli evlerden biridir" dedi.

Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama
Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Burak Özçivit İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkan güreşçilere Niğde'de davul zurnalı karşılama - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:36:35. #1.15#

title