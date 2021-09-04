Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sürüyor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sürüyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Davide de Bortoli, ikinciliği İtalyan Simore Croci ve üçüncülüğü Fransız Nicolas Dercourt elde etti.

EMX Open'da ikinci yarışın saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Derya Baykal Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 14:44:35. #1.16#

title