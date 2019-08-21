Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda görev yapacak basın mensupları için gerekli olan akreditasyon işlemlerinin başladığı bildirildi.

21.08.2019 16:00
Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda görev yapacak basın mensupları için gerekli olan akreditasyon işlemlerinin başladığı bildirildi.


TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yapılan şampiyona sonrası Afyonkarahisar'ın iki ödüle birden layık görüldüğü hatırlatıldı.

Kente hem basın organizasyonu hem de "dünyanın en güzel pisti" ödülünün verildiğini belirten Güzbey, yapılacak organizasyona iyi bir şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

Şampiyonayı takip edecek basın mensuplarının akreditasyon başvurularını TSYD'nin İl Temsilciliği'ne yapabileceklerini kaydeden Güzbey, başvuruların 25 Ağustos'a kadar süreceğini aktardı.

Kaynak: AA
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