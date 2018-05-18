Dünya Kupasında Maç Yöneten İlk Türk Hakem Doğan Babacan Hayatını Kaybetti

Türk futbol tarihine geçen ve Dünya Kupasında maç yöneten ilk Türk hakem olan Doğan Babacan vefat etti. Babacan, 1974 Dünya Kupasında yönettiği Batı Almanya - Şili karşılaşmasında çıkardığı kırmızı kartla Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartını gösteren hakemi olmuştu.

DOĞAN BABACAN KİMDİR?

Futbola 1946 yılında Beşiktaş Genç Takımı'nda başladı. Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı.

Münih 1972 Olimpiyat Oyunlarında ve 1974 FIFA Dünya Kupasında Hakem olarak görev yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya–Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇIYLA HAKEMLİĞİ BIRAKTI

1978 yılında hakemliği bırakmadan önce 10 yıl FIFA kokartlı hakem olarak görev yaptı. En son 1978 yılında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupa maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı.

HAKEMLİK ÜZERİNE 4 KİTAP YAZDI

MHK ve Futbol Federasyonu eğitim kadrosunda görevlerde bulundu. Hakemlik üzerine 4 kitap yazmıştır. Merkez Hakem Kurulu'nda hakemlere kılavuzluk yaptı.