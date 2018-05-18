Dünya Kupasında Maç Yöneten İlk Türk Hakem Doğan Babacan Hayatını Kaybetti
Dünya Kupasında görev alan ilk Türk hakemimiz olan Doğan Babacan hayatını kaybetti. 88 yaşındaki isim, Dünya Kupası tarihindeki ilk kırmızı kartı gösteren hakem olmuştu.
Türk futbol tarihine geçen ve Dünya Kupasında maç yöneten ilk Türk hakem olan Doğan Babacan vefat etti. Babacan, 1974 Dünya Kupasında yönettiği Batı Almanya - Şili karşılaşmasında çıkardığı kırmızı kartla Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartını gösteren hakemi olmuştu.
DOĞAN BABACAN KİMDİR?
Futbola 1946 yılında Beşiktaş Genç Takımı'nda başladı. Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı.
Münih 1972 Olimpiyat Oyunlarında ve 1974 FIFA Dünya Kupasında Hakem olarak görev yaptı. 1974 FIFA Dünya Kupası Batı Almanya–Şili maçında Şilili futbolcuya gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kart gösteren hakemi oldu.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇIYLA HAKEMLİĞİ BIRAKTI
1978 yılında hakemliği bırakmadan önce 10 yıl FIFA kokartlı hakem olarak görev yaptı. En son 1978 yılında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupa maçını yönettikten sonra hakemliği bıraktı.
HAKEMLİK ÜZERİNE 4 KİTAP YAZDI
MHK ve Futbol Federasyonu eğitim kadrosunda görevlerde bulundu. Hakemlik üzerine 4 kitap yazmıştır. Merkez Hakem Kurulu'nda hakemlere kılavuzluk yaptı.
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bir türlü bitmiyor bu insanlık düşmanı arap sevici yobazlar bunlardan dünya nefret ediyor ama yinede fare gibi ürüyorlar inanılmaz.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırVATANSEVER: 07 bont ve kral nikli canlılar siz pavyonda dünyaya geldigizi ispatladınız,bravo size.2 Yayından KaldırKRAL: Bir yok olsa arabın sevdiği terörist yobazlar insanlık kurtulur adalet gelir ahlak gelir kadınlar ve çocuklar bunların elinden kurtulur dünya huzura kavuşur.2 2 Yayından KaldırFIRFIR: hadelan ordan dingil2 3 Yayından Kaldır
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Tanrım bütün insanlığı dil din ırk ayrımı yapan insanlık düşmanı din ticareti yapıp bunu satan tüm arap sevici yobazlardan korusun.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır