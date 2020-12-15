Dünya Kupası'nda milli güreşçi Yasemin Adar finale çıktı
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Dünya Kupası'nda milli güreşçi Yasemin Adar finale çıktı

15.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:12
Dünya Kupası'nda milli güreşçi Yasemin Adar finale çıktı

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar finale çıktı.

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar finale çıktı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın dördüncü gününde kadınlar 57, 59, 65, 68 ve 76 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar, Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Fransız Pauline Denise Lecarpentier'i eleyerek yarı finale yükseldi. Bu turda Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi 2-1 yenen milli güreşçi, finalde yarın Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya mücadelesi verecek.

Yarı finale kadar çıkmasına rağmen bu turda rakiplerine mağlup olan milli güreşçilerden 57 kiloda Mehlika Öztürk, 59 kiloda Elif Yanık ve 65 kiloda Aslı Demir ise yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 21:13:34. #1.15#
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