Dünya Kupası'nda milli güreşçi Buse Tosun finale çıktı
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Dünya Kupası'nda milli güreşçi Buse Tosun finale çıktı

14.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:34
Dünya Kupası'nda milli güreşçi Buse Tosun finale çıktı

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadınlarda 72 kiloda Buse Tosun, finale çıktı.

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadınlarda 72 kiloda Buse Tosun, finale çıktı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın üçüncü gününde kadınlarda 50, 53, 55, 62 ve 72 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko'yu eleyerek yarı finale yükseldi. Buse Tosun, yarı finalde Ukraynalı Alla Belinska'yı 6-2 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, finalde yarın Bulgar sporcu Yuliana Vasileva Yaneva'yla altın madalya mücadelesi verecek.

Mindere çıkan diğer milli güreşçilerden 50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Cansu Aksoy, rakiplerine yenildi.

53 kiloda Zenyep Yetkil, çeyrek finalde elendiği Yunan rakibi Maria Prevolaraki'nin finale çıkmasıyla bronz madalya maçı oynamaya hak kazandı. 50 kiloda Evin Demirhan ve 62 kiloda Cansu Aksoy, bronz madalya yolunda repesaj maçı yapacak. Bronz madalya ve repesaj maçları da yarın gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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