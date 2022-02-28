Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76 - Haberler

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Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a 67-76'lık skorla mağlup oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a 67-76'lık skorla mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yohan Rosso xx, Aleksandar Glisic xx, Lorenzo Baldini xx

Türkiye : Larkin xxx 16, Metecan Birsen xx 12, Furkan Haltalı xx 4, Samet Geyik x, Melih Mahmutoğlu xx 15, Oğuz Savaş xx 6, Erten Gazi x, Okben Ulubay xx 2, Doğuş Özdemiroğlu x, Buğrahan Tuncer xx 10, Sadik Emir Kabaca xx 2

Başantrenör: Orhun Ene

Yunanistan: Larentzakis x, Agravanis xxx 22, Sloukas xx 9, Kalaitzakis xx 3, Papagiannis xxx 21, Papanikolaou xx 8, Mouratos x, Moraitis xx 10, Kouzeloglou xx 3, Gontikas x, Gkikas x

Başantrenör: Sotiris Manolopoulos

1. periyot: 15- 17 (Yunanistan lehine)

Devre: 33-36 (Yunanistan lehine)

3. periyot: 46-62 (Yunanistan lehine)

(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 67 - Yunanistan: 76

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Dünya Kupası, Yunanistan, Türkiye, Milli, Spor, Güncel, Haberler

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