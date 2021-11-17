Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde müsabakalar tamamlandı.

Dubai'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ikinci gününde kumite kategorisinde erkeklerde 60 ile 67, kadınlarda 50, 55 ve 61 kilolarda sporcular tatamiye çıktı. 60 kiloda son Avrupa şampiyonu ve Tokyo Olimpiyatları ikincisi Eray Şamdan, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ekvadorlu Kevin Pazmino'yu 7-5mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Üçüncü turda Gürcü Aleksandre Tkvatsiria'yı 1-0 yenen Eray, dördüncü turda dünya şampiyonu İtalyan Angelo Crescenzo'ya hakem kararıyla yenilerek altın madalya şansını yitirdi. 67 kiloda sırasıyla Hırvat Boran Berak, Avusturyalı Stefan Pokorny ve Rumen Stefan Comanescu'yu geçen Burak Uygur, çeyrek finalde Japon Soichiro Nakanoile karşılaştı. Burak, 1-0 öndeyken bitime 49 saniye kala VAR kararıyla verilen üç puan sonucu müsabakayı kaybetti. Kadınlarda ise kumite 61 kiloda Bosna Hersekli Marina Kortes ile yaptığı ilk tur maçını hakem kararıyla kazanan Merve Çoban, ikinci turda Kanadalı Haya Jumaa'ya 1-0 yenildi. 55 kilo ilk turunda Slovak Natalia Vargova'yı yenen Umay Uygur, ikinci turda Mısırlı Ahlam Youssef'e teknik üstünlükle mağlup oldu. Umay, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. 50 kiloda ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Brezilyalı Paula Freire'yi 2-0, üçüncü turda Rus Elizaveta Grigoreva'yı 5-0 mağlup eden 2018 dünya ikincisi Serap Özçelik Arapoğlu, dördüncü turda Kazak Moldir Zhangbyrbay'a 4-3 yenildi.

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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