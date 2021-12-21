Dünya Halter Federasyonu Kongresi, Özbekistan'da yapıldı

Dünya Halter Federasyonu (IWF) Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kadın ve erkeklerde 5'er sıklet olması önerisi sunulan kongreye federasyon başkanı Talat Ünlü ve genel sekreter Fahrettin Yıldız'ın katıldığı belirtildi.

Önerilen sıkletlerin kadınlarda 49, 59, 71, 81 ve +81, erkeklerde ise 61, 73, 89, 102 ve +102 olduğunun aktarıldığı açıklamada görüşlerine yer verilen Talat Ünlü, kongrede halterin geleceğini etkileyecek konuların ülke delegeleri tarafından dile getirildiğini kaydetti.

Ünlü, kongrede IWF başkanlık seçiminin yapılmadığını ve ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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