Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı - Haberler
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Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı

Haberler.com - Haberler | Dünya

Facebook'un hacklendiği yönündeki iddialar dolaşırken, gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Privacy Affairs göre 1.5 milyar veya daha fazla Facebook kullanıcısının kişisel ve özel bilgileri hacker formunda satışa çıkarıldı.

Dünya, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan çökmeye kilitlendi. Milyonlarca kullanıcı, yetkililerden gelecek haberler i beklerken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 1.5 milyar veya daha fazla Facebook kullanıcısının özel ve kişisel bilgilerinin, bilgisayar korsanları tarafından toplanıp popüler bir hacker formunda satışa çıkarıldığı belirtildi.

Privacy Affair'de yer alan habere göre söz konusu olayın, şimdiye kadar Facebook tarihindeki en büyük ve en önemli bilgi sızıntısı olduğu ifade edilirken, sızıntıların internet kullanıcılarının 'siber suçlular ve ilkesiz reklamcılar' tarafından küresel çapta hedef alınmasına yol açacağı belirtildi. Sızıntıdan, 500 milyon kullanıcının etkilendiği ve birkaç ay önce meydana gelen sızıntıyla bağlantısı olmadığı da tahmin ediliyor.

Forumda yer alan bilgilere göre bu sızıntı, kullanıcılarının "isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası, kimlik numarasından oluşuyor. Haber e göre, yayımlanan örneklere bakıldığında, verilerin gerçek olduğunu düşünülüyor.

Satıcılar, son 4 yıl içinde çalışan bir grup ''web kazıyıcı"yı (web scrapers) temsil ettiğini belirterek, bu süre zarfında 18 binden fazla müşterisinin olduğunu öne sürdü. Şahıslar, verilerin hackleme ya da ihlal etme yoluyla elde etmediklerini, ancak 'wek kazıma' yönetimle toplandığını iddia ediyor. Öte yandan, potansiyel bir alıcının 1 milyon Facebook kullanıcı hesabının verileri için 5 bin dolar teklifi verdiği iddia edildi.

Facebook hacklendi iddiaları dolaşırken, 1.5 milyar kullanıcının bilgileri satışa çıkarıldı
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