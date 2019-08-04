Dünya Gençler Yelken Şampiyonası
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası başladı.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası başladı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda rüzgar sörfü olimpik sınıfı RS: X'te Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor.
Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'na 19 ülkeden 103 sporcu katılıyor.
Organizasyonda mücadele eden milli sporcular şunlar:
Batuhan Arslan, Kerim Giritlioğlu, Jeremy Berke Zalma, Kuzey Öztaş ve Melissa Ertekin
Kaynak: AA
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