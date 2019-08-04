Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası başladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda rüzgar sörfü olimpik sınıfı RS: X'te Türkiye'yi 5 sporcu temsil ediyor.

Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'na 19 ülkeden 103 sporcu katılıyor.

Organizasyonda mücadele eden milli sporcular şunlar:

Batuhan Arslan, Kerim Giritlioğlu, Jeremy Berke Zalma, Kuzey Öztaş ve Melissa Ertekin

Kaynak: AA