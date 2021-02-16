Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor

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Bayern Münih'in 2011 yılından beri kadrosunda bulunan Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, sezon sonu kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu. Alaba'nın adı Real Madrid ve Paris Saint Germain ile de anılıyordu.

Dünya devleri Real Madrid ile Paris Saint Germain'in renklerine katmak için adeta savaştığı Bayern Münih'li David Alaba ayrılık kararı aldı.

2011'den bu yana Alman kulübünün formasını giyen Avusturyalı yıldız, düzenlediği basın toplantısında Bayern'den sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

5 YILLIK 110 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz basınının iddiasına göre; Alaba'nın kendisini isteyen takımlardan 5 yıllık anlaşma karşılığı senelik 22 milyon euro olmak üzere 110 milyon euro talep ediyor.