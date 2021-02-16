Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor

16.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:52

Bayern Münih'in 2011 yılından beri kadrosunda bulunan Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, sezon sonu kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu. Alaba'nın adı Real Madrid ve Paris Saint Germain ile de anılıyordu.

Dünya devleri Real Madrid ile Paris Saint Germain'in renklerine katmak için adeta savaştığı Bayern Münih'li David Alaba ayrılık kararı aldı.

2011'den bu yana Alman kulübünün formasını giyen Avusturyalı yıldız, düzenlediği basın toplantısında Bayern'den sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

5 YILLIK 110 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz basınının iddiasına göre; Alaba'nın kendisini isteyen takımlardan 5 yıllık anlaşma karşılığı senelik 22 milyon euro olmak üzere 110 milyon euro talep ediyor.

Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Emina Jahovic Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 17:52:09. #1.16#
title