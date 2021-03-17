Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi

İtalyan basını Juventus'la yollarını ayıracağı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya talip olan Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint Germain'in vergilerden dolayı maaşını ödemekte zorlanacağını ve yılda 31 miyon euro kazanan Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı ekipte kalabileceği iddia etti.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan Real Madrid'e gideceği söylentilerine İtalyanlar tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Tutto Sport'un haberine göre, Ronaldo'nun Juventus'la yaşadığı sorunun sadece teknik taktik ya da attığı gol sayısıyla ilgili olmadığı ekonomik boyutun da ayrılık için ciddi bir neden olduğu belirtildi.

FİNANSAL KAYNAK BULMALARI GEREKİYOR

İtalyan basını, Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint Germain'in 36 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katma hayali kurduğunu belirtti. Ancak haberde kulüplerin yıllık 31 milyon euro kazanan Ronaldo'nun vergilerden dolayı maaşını ödemekte zorluk çekecekleri ve bu transferde birbirleriyle rekabet edebilmek için finansal kaynak bulmaları gerektiği iddia edildi.

İtalyan basınında Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta kalabileceğinin de altı çizildi.