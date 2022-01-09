Dünya bu dev maçı konuşuyor! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar

İtalya Serie A'da uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Juventus, 3-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Roma'yı 4-3 yendi.

3-1 YAPTILAR

Roma, Abraham'la 11. dakikada öne geçti. Dybala 18'de cevap verdi. 48'de Mkhitaryan, 53'te Pellegrini skoru 3-1'e getirdi. 70. dakikada bir anda her şey değişti. Locatelli farkı 1'e indirdi. 72'de Kulsevski skoru eşitledi. 77'de De Sciglio'nun golüyle Juventus 4-3 öne geçti.

PENALTI KAÇTI

81'de Juventus'tan de Light kırmızı kart gördü. Roma'ya verilen penaltıda Pellegrini topu Szczesny'ye nişanladı. Roma, 10 kişi kalan rakibine kalan dakikalarda gol atamadı.

ÖFKELİ MOURİNHO

Mourinho, takımı 4-3 gerideyken kaçan penaltıyla çılgına döndü. Efsanevi günlerinden uzak olan Portekizli hocanın Roma macerasının ne kadar süreceği merak konusu oldu.

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