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Dünya bu dev maçı konuşuyor! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalya Serie A'da uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Juventus, 3-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Roma'yı 4-3 yendi. Mourinho'nun takımı, 10 kişi kalan rakibe karşı bir de penaltı kaçırdı. Portekizli hoca kenarda çılgına döndü.

İtalya Serie A'da uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma oynandı. Juventus, 3-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Roma'yı 4-3 yendi.

Dünya bu dev maçı konuşuyor! Mourinho'nun Roma'sını yaktılar

Roma, Abraham'la 11. dakikada öne geçti. Dybala 18'de cevap verdi. 48'de Mkhitaryan, 53'te Pellegrini skoru 3-1'e getirdi. 70. dakikada bir anda her şey değişti. Locatelli farkı 1'e indirdi. 72'de Kulsevski skoru eşitledi. 77'de De Sciglio'nun golüyle Juventus 4-3 öne geçti.

Dünya bu dev maçı konuşuyor! Mourinho'nun Roma'sını yaktılar

81'de Juventus'tan de Light kırmızı kart gördü. Roma'ya verilen penaltıda Pellegrini topu Szczesny'ye nişanladı. Roma, 10 kişi kalan rakibine kalan dakikalarda gol atamadı.

Dünya bu dev maçı konuşuyor! Mourinho'nun Roma'sını yaktılar

Mourinho, takımı 4-3 gerideyken kaçan penaltıyla çılgına döndü. Efsanevi günlerinden uzak olan Portekizli hocanın Roma macerasının ne kadar süreceği merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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