Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?

15.08.2019 18:45

Dünyanın en pahalı sigarası Avustralya'da satılırken, son zamlarla birlikte Türkiye sıralamada 13 basamak yükselerek 59'uncu sıraya geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla, sigarada asgari maktu özel tüketim vergisi 5,79 liradan 7,79 liraya çıkarıldı. Kararla birlikte bir paketteki her sigaradan alınan maktu vergi tutaru 0,2895 liradan 0,03899 liraya yükselmiş oldu. Böylece 17 liraya satılan bir sigara 18 liraya yükselecek. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut, satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında Türkiye'deki sigara fiyatının 37 Avrupa ülkesinden daha ucuz olduğunu söyledi.

Ülkeler hakkında veri tabanı oluşturan uluslararası bağımsız araştırma kurumu Numbeo verilerine göre dünyada bir sigara paketinin en pahalıya satıldığı ülke 113,63 lira ile Avustralya oldu. Numbeo'nun verileri, Philip Morris markasına ait en pahalı ikinci sigaranın 20'lik paketinin fiyatıyla hesaplanıyor. 2018 yılı raporuna göre Avustralya'yı 102 lira ile Yeni Zelanda, 74,75 lira ile Norveç takip ediyor. Listenin başında çoğunlukla Avrupa ülkeleri bulunurken, Körfez ülkesi Suudi Arabistan 35,73 lira ile İsveç ve Malta'nın ardından listenin 22'inci sırasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl hazırlanan listenin 72'inci sırasında bulunan Türkiye, son zamlardan sonra 18 lira ile Ürdün, Fas ve Karadağ'ın ardından 59'uncu sıraya yükseldi.

SİGARANIN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER

1. Avustralya 113.63 TL

2. Yeni Zelanda 10.36 TL

3. Norveç 74.75 TL

4. İrlanda 74.72 TL

5. İngiltere 67.31 TL

6. İzlanda 62.77 TL

7. Kanada 58.76 TL

8. Singapur 56.31 TL

9. İsrail 55.51 TL

10. Fransa 49.82 TL

58. Karadağ 18.86 TL

59. Türkiye 18 TL

80. Rusya 11.87 TL

85. Endonezya 9.77 TL

95. Vietnam 6.00 TL

96. Kazakistan 5.77 TL

97. Pakistan 5.56 TL

EN UCUZ SİGARA ASYA'DA

Dünyanın en ucuz sigarasının satıldığı ülkeler sıralamasında Asya ülkeleri çoğunlukta görülüyor. Buna göre en ucuz sigara 5,56 lira ortalama ile Pakistan'da satılırken, bu ülkeyi 5,77 ile Kazakistan, 6 lira ile Vietnam takip ediyor.

AVUSTRALYA İLK ADIMI ATAN ÜLKE OLDU

Tüm sigara paketlerinin tek tip olması uygulamasını hayata geçiren ilk ülke Avustralya'da sigara içilebilecek alanlar konusunda ciddi sınırlamalar bulunuyor. Avustralyalıların, iş yerleri, bar, restoran, parklar, kamusal binaların girişi, tren platformları, taksi ve otobüs duraklarında sigara içmesi yasak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şubat ayında yaptığı açıklamada, "Restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Sigara içmeyen yüzde 70'i arkaya küçük bir yere, sigara içen yüzde 30'u en güzel yere alıyorsunuz. Bundan sonra buralarda da kapalı bölümler olacak" demişti.

İNGİLTERE'DE SON SİGARA 2050'DE İÇİLECEK

Sigarayla mücadelede en sert ülkelerden biri olan İngiltere'de mart ayında yayınlanan bir rapor, ülkede son sigaranın 2050 yılında Derby kentinde içileceği ortaya koydu. Analysts Frontier Economics'in araştırması, 1990 yılında her üç İngiliz vatandaşından birinin sigara kullandığını ortaya koymuştu. Günümüzde bu oran nüfusun yüzde 15'ine kadar inmiş durumda.

EN FAZLA SİGARA İÇEN ÜLKELER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, çeşitli ülkelerde sigara kullanımını kısıtlama politikaları sonuç veriyor. Fransa'da bir yılda bir milyon kişinin sigarayı bıraktığı ortaya kondu. Ancak sigara yasaklarına rağmen dünyada sigara içenlerin toplam sayısı arttı. 15 yaş üstü sigara içenlerin oranlarının hesaplandığı 2016 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 103 bin nüfuslu Kiribati yüzde 47,4'le zirvede bulunuyor. Bu ülkeyi yüzde 46 ve yüzde43 ile Karadağ ve Yunanistan takip ediyor. Türkiye ise yüzde 27,6'lık bir oranla listenin 40'ıncı sırasında bulunuyor. Rusya'da 15 yaş üstü erkek nüfusunun yüzde 60'ı sigara içerken, kadınların oranı yüzde 23.

EN AZ SİGARA İÇEN ÜLKELER

Sigara tüketimi bakımından en az orana sahip ülkelerin başında Gana, Etiyopya, Nijerya, Eritre ve Panama geliyor. WHO verilerine göre, Afrikalıların yaklaşık yüzde 14'ü tütün ürünü kullanıyor. Bu oran küresel ortalamanın yaklaşık yüzde 22 altında. Sigara, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. WHO verilerine göre dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80'i düşük ve orta gelirli ülkelerden.