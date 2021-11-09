Dünya Bankası: Filistin ekonomisi toparlanma belirtileri gösteriyor ancak görünüm belirsiz

Dünya Bankası, Filistin ekonomisinin toparlanma belirtileri gösterdiğini ancak mevcut ekonomik bağlamda sürdürülebilir büyüme kaynakları sınırlı kaldığı için görünümün belirsiz olduğunu bildirdi.

Banka, Filistin Ekonomik İzleme Raporu'nu yayımladı.

Filistin ekonomisinin ve Gazze'nin ekonomik performansı ile kalkınma ihtiyaçlarının karşı karşıya olduğu kritik zorluklara dikkat çekilen raporda, Filistin ekonomisinin büyük ölçüde Batı Şeria'daki artan ekonomik faaliyet sayesinde toparlanma belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Gazze'de ise hala işsizlik oranının çok yüksek olduğu belirtilen raporda, kötüleşen sosyal koşullar ile bölgede zor bir ekonomik durum olduğu aktarıldı.

Raporda, mevcut ekonomik bağlamda sürdürülebilir büyüme kaynakları sınırlı kaldığından Filistin ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş, aşılamadaki ilerleme ve karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle ticari faaliyetlerin kademeli olarak toparlandığı vurgulanan raporda, iyileşen ekonomik performansın tamamen Batı Şeria tarafından yönlendirildiği, Gazze ekonomisinin mayıs ayındaki 11 günlük çatışmanın etkisiyle neredeyse durgun kaldığı kaydedildi.

Gazze'nin Filistin ekonomisine katkısı 30 yılda yarı yarıya azaldı

Raporda, ekonomik büyümenin 2021'in ilk yarısında yüzde 5,4 olduğu ve bu oranın bu yıl yüzde 6'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Düşük baz etkisinin zayıflaması ve büyüme kaynaklarının sınırlı kalması nedeniyle 2022'de büyümenin yavaşlamasının beklendiğine işaret edilen raporda, ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 3 civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, Filistin yönetiminin mali durumunun çok zorlu olmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, mali gelirlerdeki artışa rağmen kamu harcamalarının aynı oranda arttığı ve yardımların rekor düşük seviyeye gerilediği ifade edildi.

Gazze ekonomisi üzerindeki yıllarca süren ablukanın etkilerinin de incelendiği raporda, Gazze'nin genel Filistin ekonomisine katkısının son 30 yılda yarı yarıya azaldığı ve şu anda sadece yüzde 18 oranında olduğu kaydedildi.

Raporda, Gazze'nin ekonomik gerilemesinin yaşam standartlarını ciddi şekilde etkilediği vurgulanarak, 11 günlük çatışma ve kötüleşen Kovid-19 koşullarının bir sonucu olarak işsizlik oranının yüzde 45'e ve yoksulluk oranın yüzde 59'a ulaştığı bildirildi.

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