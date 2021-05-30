Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi
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Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi

Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir otelin sahalarında oynanan final karşılaşmalarında Türkiye'den 45 amatör sporcu mücadele etti. Turnuvada Mehmet Aygün, Fetih Tamince, Yasin Akkanat, Recep Turan, Ali Şahin, Ahmet Çağıl, Ercan Oruç, Cahit Şahin, Şehmus Işık, Emin Caner, Birol Uygurlu gibi tanınmış isimler de yer aldı. 2 gün süren şampiyonada A kategorisinde Şehmus Işık, B kategorisinde Bora Kocaoğlu, C kategorisinde Murat Keklik, D kategorisinde Cahit Şahin, E kategorisinde ise Yasin Akkanat birinci oldu. 5 kategoride birinci olan golfçüler 16-23 Ekim de Meksika'da yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Turnuva sonunda düzenlenen törenle kazananlara ödülleri verildi.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, "Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Finali sona erdi. Turnuvada ülkemizi bu 5 golfçü ve 1 de kaptan olarak ben toplam 6 kişi Türkiye'yi temsilen Meksika'ya gideceğiz. Önümüzdeki yıllarda da bu turnuvaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın dünya finali her yıl farklı bir kıtada yapılıyor. Önümüzdeki yıl Dubai'de yapılacak. Amacımız dünya finalini ülkemize getirmek" dedi.

Dereceye giren golfçüler de 'Bekle bizi Meksika geliyoruz' mesajı verdi.

Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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