Dünya 3.'sü Olan Sporcu Şen, Değerlendirmelerde Bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Fatih Şen, Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda Dünya 3.'sü olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Gösterilen ilgiden oldukça mutlu olduğunu söyleyen ve başarısının sırlarını anlatan Fatih Şen, "Gösterdiğim başarı neticesinde, ailem, hocalarım, arkadaşlarım, akrabalarım ve sevdiğim insanlar tarafından çok güzel tepkiler aldım. Gurur duyduklarını söylediler. Bu gibi tepkiler beni çok motive ve mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Karate sporuna babam sayesinde başladım. Çok hareketli bir çocuk olduğum için enerjimi bir spor üzerinde atmamı istedi. Babam, Cüneyt Arkın'ın filmlerini izleyip oradan feyz aldı ve beni karate sporuna yazdırdı. Spora başlamamdaki en büyük etken ailemdir. İlk milli takıma 2014'te girdim. Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum ve ilk Milli derecemi yaptım. 2015'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da 3. olarak başarılarımı sürdürdüm ve son olarak İspanya'da gerçekleştirilen 21 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak kariyerimin en büyük başarısına imza attım. Ailemden, arkadaşlarımdan uzak kalmam, yorulmam, stres yapmam, emeklerimin karşılığını alabilecek miyim gibi düşünceler beni daha çok çalışmaya teşvik etti. Çok şükür şampiyonada derece alabildim ve bu derecemi askerlerimize armağan ettim. Karate sporunda hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu ve Olimpiyatlara katılıp bayrağımızı göndere çekmek. Buralara gelmemde bana yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, Kulüp Başkanımız Orhan Bayraktar'a, Hikmet Şaha ve Mustafa Solmaz hocalarıma gösterdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha da ileriye gideceğiz inşallah" dedi. - SAKARYA